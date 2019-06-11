«Локомотив» объявил о переходе Живоглядова (фото)

Российский защитник Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в московском «Локомотиве».
Сегодня, 11 июня, 25-летний игрок покинул расположение «Уфы» и подписал соглашение с обладателем Кубка России. Отмечается, что его контракт рассчитан на четыре года.
«Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи.
Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!» – заявил новичок красно-зеленых.
Добавим, что Живоглядов является воспитанником московского «Динамо».
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