«Ростов» подписал контракт с нападающим «Балтики» - Советский спорт
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11 июня 2019 16:50ФутболГичунцев Артур

«Ростов» подписал контракт с нападающим «Балтики»

Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Российский форвард Александр Саплинов перешел из «Балтики» в «Ростов».

Отмечается, что 21-летний нападающий подписал контракт на 4 года. О сумме сделки не уточняется.

«Александр Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Может выступать на позициях нападающего и полузащитника. Карьеру начал в «Энергомаше», также выступал за «Салют» и «Сокол». В зимнее трансферное окно перешел в «Балтику», в составе которой сыграл в 13-ти матчах и забил 6 мячей. Выступая за саратовский клуб «Сокол», Александр забил 7 голов», – говорится в сообщении «Ростова».

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