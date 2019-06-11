«Ростов» подписал контракт с нападающим «Балтики»

Российский форвард Александр Саплинов перешел из «Балтики» в «Ростов».
Отмечается, что 21-летний нападающий подписал контракт на 4 года. О сумме сделки не уточняется.
«Александр Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Может выступать на позициях нападающего и полузащитника. Карьеру начал в «Энергомаше», также выступал за «Салют» и «Сокол». В зимнее трансферное окно перешел в «Балтику», в составе которой сыграл в 13-ти матчах и забил 6 мячей. Выступая за саратовский клуб «Сокол», Александр забил 7 голов», – говорится в сообщении «Ростова».
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