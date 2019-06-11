Навас потребовал у «Реала» отпустить его бесплатно, мадридский клуб отказал

Вратарь «Реала» Кейлор Навас попросил руководство клуба отпустить его бесплатно в летнее межсезонье. О своем желании покинуть мадридский клуб голкипер сообщал еще зимой.
По информации Marca, руководство «Реала» ответило на просьбу Наваса отказом. Костариканец надеялся, что клуб пойдет на встречу, заплатит деньги за год по контракту и позволит уйти свободным агентом.
Отмечается, что «Реал» будет готов расстаться с Навасом за сумму не менее 20 млн евро. Ранее сообщалось, что Кейлор может сменить Джанлуиджи Буффона в «ПСЖ», также в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2018/19 Кейлор Навас уступил место основного голкипера «Реала» бельгийцу Тибо Куртуа.
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