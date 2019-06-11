Коутиньо – об игре за «Барселону»: Это был не самый лучший сезон Бразилец провел 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился эмоциями от своего выступления в минувшем сезоне.

«Это был не самый лучший сезон. Моя игра была гораздо хуже того, что хотели увидеть болельщики. У меня есть только один путь исправиться, поэтому я продолжаю усердно работать», – приводит слова 26-летнего хавбека Marca.

Ранее сообщалось, что чемпион Испании хочет продать игрока. Им, как пишут СМИ, интересуются клубы АПЛ, Серии А, а также «ПСЖ».