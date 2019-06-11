Агент Фернандеша не уверен, что игрок покинет «Локомотив» этим летом - Советский спорт
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11 июня 2019 19:29ФутболГичунцев Артур

Агент Фернандеша не уверен, что игрок покинет «Локомотив» этим летом

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может перейти в турецкий клуб «Гезтепе».

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, высказался о положении своего клиента в московском клубе.

Отметим, что его контракт рассчитан до 1 июля 2019 года.

«Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком «Гезтепе» – это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в «Локомотиве» на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, хавбек выступает за красно-зеленых с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.

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