Агент Фернандеша не уверен, что игрок покинет «Локомотив» этим летом

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, высказался о положении своего клиента в московском клубе.
Отметим, что его контракт рассчитан до 1 июля 2019 года.
«Новость о том, что Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в турецком «Гезтепе» – это неправда. Пока рано говорить, что Фернандеша точно не будет в «Локомотиве» на следующий сезон. Пока ничего конкретного про его будущее не могу сказать», – цитирует агента Sport24.ru.
Напомним, хавбек выступает за красно-зеленых с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
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