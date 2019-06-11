Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените» - Советский спорт
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11 июня 2019 20:33ФутболГичунцев Артур

Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»

Российский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2016 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о планах питерского клуба на российского полузащитника Юрия Жиркова.

«По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – приводит слова функционера ТАСС.

В минувшем сезоне 35-летний Жирков отыграл 12 матчей и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Тамбова» и может покинуть питерцев этим летом.

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