Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о планах питерского клуба на российского полузащитника Юрия Жиркова.
«По-моему, он для себя уже все решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – приводит слова функционера ТАСС.
В минувшем сезоне 35-летний Жирков отыграл 12 матчей и отдал 4 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что игрок получил предложение от «Тамбова» и может покинуть питерцев этим летом.
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