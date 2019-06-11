Во время перерыва матча Россия – Кипр состоится свадьба дворника из Чебоксар Кроме того, дворник и его супруга выиграли свадебное путешествие на Кипр.

Житель города Чебоксары Максим Федоров стал победителем конкурса «Она сказала Да!», который организовал Российский футбольный союз совместно с правительством Нижегородской области.

Федоров работает в Чебоксарах дворником. Победитель сообщил, что они с супругой просто расписались в ЗАГСе, но до сих пор ему хочется отыграть мероприятие при запоминающихся обстоятельствах.

Пару ждет выездная регистрация на футбольном поле во время перерыва матча Россия – Кипр, а также свадебное путешествие на Кипр.

Напомним, матч Россия – Кипр в рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 состоится сегодня, 11 июня, в 21:45 мск в Нижнем Новгороде.