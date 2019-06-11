Два российских клуба проявляют интерес к 25-летнему польскому полузащитнику Дея

Полузащитник «Арки» Адам Дея попал в сферу интересов двух клубов российской премьер-лиги. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.
Отмечается, что интерес клубов является достаточно серьезным. Оба клуба РПЛ уже провели работу по сбору необходимой информации и Дея.
Контракт 25-летнего поляка с «Аркой» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне Дея провел 27 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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