«Наполи» отказался продавать «Реалу» полузащитника сборной Испании - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 22:40ФутболГичунцев Артур

«Наполи» отказался продавать «Реалу» полузащитника сборной Испании

Об этом сообщает AS.

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.

Согласно источнику, испанцы пытались выкупить игрока, но получили отказ. Отмечается, что руководство итальянского клуба не рассматривает продажу футболиста этим летом.

Также сообщается, что в его контракте нет пункта о сумме отступных. Таким образом, Руис сможет покинуть «Наполи» только с одобрения руководства.

23-летний хавбек перебрался в серию А летом 2018 года из «Бетиса». Сумма сделки составила 30 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне он отыграл 40 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

Добавим, что 7 июня Руис дебютировал за сборную Испании в матче с Фарерскими островами.

02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
11/06 19:48Футбол
Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футболаГлавный редактор «Советского спорта» передает за пару часов до старта матча Россия – Кипр.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
10/06 20:30Футбол
«Крича во всю глотку, Аршавин пнул машину полицейских»Бомбические отрывки из автобиографии умирающего Фернандо Риксена.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
11/06 17:00Хоккей
Маги и дьяволы. Все наши обладатели Кубка Стэнли в прошлом векеВпервые российские хоккеисты подняли Кубок Стэнли над головой в 1994 году.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
10/06 20:15Футбол
«Он просил не бросать его». Невыносимо печальная история Фернандо РиксенаБывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, выигравший с 2007 по 2009 год четыре трофея в составе питерцев, пригласил болельщиков на прощальную встречу.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
11/06 11:00Футбол
Кипр – не карлик, с Сан-Марино не путать. Текст-предупреждение для сборной РоссииСамое опасное для сборной России в Нижнем Новгороде – перепутать Сан-Марино с Кипром. Ближайший соперник нашей команды – отнюдь не «карлик». Киприоты способны набирать очки в серьезных матчах даже на выезде.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
11/06 07:00Футбол
Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотовО событиях отборочного турнира ЧМ-1998, когда сборная России не смогла победить Кипр (1:1), вспоминает один из участников того матча, бывший защитник «Локомотива».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
11/06 14:30Футбол
Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца!Бывший форвард «Зенита» и сборной России поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
10/06 18:46Футбол
Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване» Азар – это «Крик». Мбаппе – это «Сон». Мы прикинули, какого футболиста можно купить, продав тот или иной шедевр.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
23:55 Футбол Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере
23:49 Футбол Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль
23:48 Футбол Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020
23:43 Футбол Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020
23:41 Футбол Сборная Италии вырвала победу у боснийцев благодаря голу Верратти
23:38 Футбол Россия с минимальным счетом обыграла Кипр в отборочном матче ЧЕ-2020
23:37 Футбол Белоруссия дома проиграла Северной Ирландии
23:36 Футбол Германия забила восемь мячей в ворота Эстонии
23:32 Футбол Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро
23:16 Футбол Игорь Лебеденко: Приятно будет поработать с Игнашевичем. Я много против него играл
23:08 Футбол Анхель Ди Мария: Каждый раз, когда Месси получает мяч, я становлюсь зрителем
22:55 Футбол Рязанцев – о переходе в «Торпедо»: Рад вернуться домой
22:40 Футбол Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо» (фото)
22:40 Футбол «Наполи» отказался продавать «Реалу» полузащитника сборной Испании
22:25 Футбол Россия – Кипр: Ионов открыл счет в матче в концовке первого тайма
22:12 Футбол Два российских клуба проявляют интерес к 25-летнему польскому полузащитнику Дея
22:12 Футбол Дасаев: Обидно, что первым номером сборной России стал натурализованный игрок
21:45 Хоккей Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
21:41 Футбол Денис Черышев записал видеообращение перед матчем Россия – Кипр
21:25 Футбол Во время перерыва матча Россия – Кипр состоится свадьба дворника из Чебоксар
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика