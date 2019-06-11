«Наполи» отказался продавать «Реалу» полузащитника сборной Испании

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает AS.
Согласно источнику, испанцы пытались выкупить игрока, но получили отказ. Отмечается, что руководство итальянского клуба не рассматривает продажу футболиста этим летом.
Также сообщается, что в его контракте нет пункта о сумме отступных. Таким образом, Руис сможет покинуть «Наполи» только с одобрения руководства.
23-летний хавбек перебрался в серию А летом 2018 года из «Бетиса». Сумма сделки составила 30 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
В минувшем сезоне он отыграл 40 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.
Добавим, что 7 июня Руис дебютировал за сборную Испании в матче с Фарерскими островами.
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