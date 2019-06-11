Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро - Советский спорт
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11 июня 2019 23:32ФутболГичунцев Артур

Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро

25-летний игрок перебрался в столичный клуб из «Уфы».

Сегодня, 11 июня, московский «Локомотив» приобрел российского защитника Дмитрия Живоглядова.

Как сообщает «РБК», его переход обошелся обладателю Кубка России в 2 млн евро.

Отмечается, что эта сумма увеличится, если Живоглядов и «Локомотив» достигнут целей, прописанных в контракте.

Добавим, что футболист является воспитанником московского «Динамо». За «Уфу» он выступал с 2016 года.

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