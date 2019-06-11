Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро

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Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

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