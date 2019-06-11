Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро

Сегодня, 11 июня, московский «Локомотив» приобрел российского защитника Дмитрия Живоглядова.
Как сообщает «РБК», его переход обошелся обладателю Кубка России в 2 млн евро.
Отмечается, что эта сумма увеличится, если Живоглядов и «Локомотив» достигнут целей, прописанных в контракте.
Добавим, что футболист является воспитанником московского «Динамо». За «Уфу» он выступал с 2016 года.
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