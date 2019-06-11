Россия с минимальным счетом обыграла Кипр в отборочном матче ЧЕ-2020 - Советский спорт
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11 июня 2019 23:38ФутболСметанникова Дарья

Россия с минимальным счетом обыграла Кипр в отборочном матче ЧЕ-2020

В Нижнем Новгороде состоялся матч 4-го тура группы I квалификации чемпионата Европы-2020.

Сборная России на своем поле принимала команду Кипра и победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте матча забил Алексей Ионов.

После этого матча в активе сборной России стало 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция.

В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.

Квалификация чемпионата Европы-2020
Группа I, 4-й тур

Россия – Кипр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 38 Ионов.

Россия: Гилерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Головин, Оздоев, Ионов, Зобнин (Баринов, 78), Миранчук (Миранчук, 64), Дзюба.

Кипр: Пардо, Иоанну, Кусулос, Лайфис, Кости, Авраам (Питтас, 71), Маргаса, Георгиу (Эфрем, 46), Артиматас, Макрис (Шполярич, 81), Сотериу.

Предупреждения: Макрис (20), Головин (45), Маргаса (63), Кудряшов (73).

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