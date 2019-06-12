Юрий Семин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых «Локомотив» рассчитывает - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 00:04ФутболСметанникова Дарья

Юрий Семин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых «Локомотив» рассчитывает

Сегодня, 11 июня, московский «Локомотив» приобрел российского защитника Дмитрия Живоглядова.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход из «Уфы» защитника Дмитрия Живоглядова.

«У нас в обороне достаточно опытные игроки, и нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем.

Он вовремя подключается к атаке. Я надеюсь, что он сможет играть в четыре или три защитника, хоть «Уфа» и играла в пять защитников. Будем работать над этой ситуацией.

В центре обороны мы его не планируем задействовать. Планируем играть в четыре защитника. Ему нужно привыкнуть к нашей схеме», - цитирует Семина РБК.

Добавим, что футболист является воспитанником московского «Динамо». За «Уфу» он выступал с 2016 года.

09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
11/06 11:00Футбол
Кипр – не карлик, с Сан-Марино не путать. Текст-предупреждение для сборной РоссииСамое опасное для сборной России в Нижнем Новгороде – перепутать Сан-Марино с Кипром. Ближайший соперник нашей команды – отнюдь не «карлик». Киприоты способны набирать очки в серьезных матчах даже на выезде.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
11/06 09:00Футбол
Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал»Пресс-центр «Советского спорта» посетил бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо», еще в 2016 году тренировавший бело-голубых, который высказался по всем актуальным темам.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
11/06 07:00Футбол
Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотовО событиях отборочного турнира ЧМ-1998, когда сборная России не смогла победить Кипр (1:1), вспоминает один из участников того матча, бывший защитник «Локомотива».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
00:04 Футбол Юрий Семин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых «Локомотив» рассчитывает
23:55 Футбол Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере
23:49 Футбол Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль
23:48 Футбол Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020
23:43 Футбол Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020
23:41 Футбол Сборная Италии вырвала победу у боснийцев благодаря голу Верратти
23:38 Футбол Россия с минимальным счетом обыграла Кипр в отборочном матче ЧЕ-2020
23:37 Футбол Белоруссия дома проиграла Северной Ирландии
23:36 Футбол Германия забила восемь мячей в ворота Эстонии
23:32 Футбол Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро
23:16 Футбол Игорь Лебеденко: Приятно будет поработать с Игнашевичем. Я много против него играл
23:08 Футбол Анхель Ди Мария: Каждый раз, когда Месси получает мяч, я становлюсь зрителем
22:55 Футбол Рязанцев – о переходе в «Торпедо»: Рад вернуться домой
22:40 Футбол Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо» (фото)
22:40 Футбол «Наполи» отказался продавать «Реалу» полузащитника сборной Испании
22:25 Футбол Россия – Кипр: Ионов открыл счет в матче в концовке первого тайма
22:12 Футбол Два российских клуба проявляют интерес к 25-летнему польскому полузащитнику Дея
22:12 Футбол Дасаев: Обидно, что первым номером сборной России стал натурализованный игрок
21:45 Хоккей Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
21:41 Футбол Денис Черышев записал видеообращение перед матчем Россия – Кипр
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика