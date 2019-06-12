Юрий Семин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых «Локомотив» рассчитывает Сегодня, 11 июня, московский «Локомотив» приобрел российского защитника Дмитрия Живоглядова.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход из «Уфы» защитника Дмитрия Живоглядова.

«У нас в обороне достаточно опытные игроки, и нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем.

Он вовремя подключается к атаке. Я надеюсь, что он сможет играть в четыре или три защитника, хоть «Уфа» и играла в пять защитников. Будем работать над этой ситуацией.

В центре обороны мы его не планируем задействовать. Планируем играть в четыре защитника. Ему нужно привыкнуть к нашей схеме», - цитирует Семина РБК.

Добавим, что футболист является воспитанником московского «Динамо». За «Уфу» он выступал с 2016 года.