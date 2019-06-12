Алексей Ионов: В первом тайме счет мог быть 4:0 - Советский спорт
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12 июня 2019 01:14ФутболСметанникова Дарья

Алексей Ионов: В первом тайме счет мог быть 4:0

Сборная России обыграла команду Кипра (1:0) в 4-м туре квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Полузащитник сборной Росси Алексей Ионов подвел итог матча с Кипром. Футболист стал автором единственного гола.

«Что не получалось до гола? Не получалось забить. То головой ударил не так, как хотел, то оказывался вне игры. Вот в третьем моменте удалось забить. Не получилось забить больше одного, потому что не забили. В первом тайме было много моментов и счет мог быть 3:0 или 4:0. Киприоты ничем не удивили, мы готовились и разбирали их. Первый гол — то, что мы отрабатываем, забегания, но все было в динамике. Поддержка была сумасшедшей в обоих матчах. Когда выходишь на такие игры, все это ощущаешь», - цитирует Ионова Sport24.ru.

После этого матча в активе сборной России стало 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция. В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.

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