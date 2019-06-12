1400 рабочих из Непала погибли при строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные объекты для чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Arab News.
Ранее стало известно, что рабочие в Катаре живут в ужасных условиях и работают на опасных строительных площадках.
«То, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с властями, непосредственно связанными с проблемой», - сообщил представитель Министерства труда Нараян Рагми.
По данным правительства Непала ежегодно в Катаре уносилось около 110 жизней. Ежедневно из Непала в Катар отправлялось около 1300 рабочих-мигрантов.
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