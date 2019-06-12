Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в чемпионате Испании

Нападающий Антуан Гризманн рассказал о своем будущем. Ранее сообщалось, что француз продолжит карьеру в «Барселоне».
«Я первый, кому хотелось бы, чтобы мое будущее было решено. Но мы должны ждать. Я не знаю, буду ли продолжать выступать в чемпионате Испании, через две недели все станет ясно. Я хочу играть в футбол и веселиться», - цитирует Гризманна Marca.
Накануне сборная Франции с Гризманном в составе разгромила команду Андорры (4:0) в домашнем матче квалификации чемпионата Европы-2020.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард может стать игроком «ПСЖ», однако сам футболист хочет перейти в «Барселону».
В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей за «Атлетико», в которых забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.
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