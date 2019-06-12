РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам из-за крыши на стадионе Российская премьер-лига распределила города команд на «северные» и «южные».

Член ученого совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев рассказал о принципе разделения городов на «северные» и «южные». Напомним, что ВШЭ принимала участие в составлении календаря РПЛ на сезон-2019/20.

Санкт-Петербург был отнесен к «южному городу» наравне с Грозным, Краснодаром и Сочи, потому что в северной столице есть крыша на стадионе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Из-за этого Ростов не попал в категорию «южного», у которой квота в четыре города.

Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию «северных».