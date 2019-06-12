«Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Хамеса - Советский спорт
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12 июня 2019 14:18ФутболСметанникова Дарья

«Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Хамеса

На протяжении двух сезонов Хамес Родригес выступал на правах аренды в «Баварии».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Реал» отклонил стартовое предложение «Наполи» по полузащитнику Хамесу Родригесу. Итальянский клуб хотел взять колумбийца в аренду, но мадридцы ответили отказом.

Отмечается, что «Реал» готов расстаться с Хамесом не менее чем за 50 млн евро. Для «Наполи» футболист является главной трансферной целью в летнее межсезонье.

Напомним, «Бавария» не стала выкупать Родригеса у «Реала» после двух сезонов, проведенных игроком в Мюнхене на правах аренды. При этом в Мадриде также не рассчитывают на полузащитника, хотя его контракт рассчитан еще на два года.

При этом заинтересованность в Родригесе проявляет главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, под руководством которого игрок выступал в «Реале» и «Баварии». Сумма трансфера может составить 42 миллиона евро.

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