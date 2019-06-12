Ринат Ахметов: Интуиция подсказывала Каштру, что когда-то он возглавит «Шахтер» Португалец стал новым главным тренером «горняков».

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов, представляя нового главного тренера Луиша Каштру, заявил, что португалец давно следил за своей новой командой.

«Видно, чувствовал, ему интуиция подсказывала, что когда-то он станет главным тренером нашей команды, – приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера». – А мы внимательно следили за ним. И нам интуиция подсказывала, что когда-нибудь он точно станет главным тренером нашей команды».

Напомним, в среду «Шахтер» объявил о подписании двухлетнего контракта с 57-летним тренером.

В завершившемся сезоне он возглавлял «Виторию Гимараэш», с которой занял пятое место в чемпионате Португалии, что позволит команде в июле начать выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

Добавим, что бывший главный тренер «Шахтера» – другой португалец – Паулу Фонсека накануне официально перешел в «Рому».