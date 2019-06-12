Ринат Ахметов: Интуиция подсказывала Каштру, что когда-то он возглавит «Шахтер»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов, представляя нового главного тренера Луиша Каштру, заявил, что португалец давно следил за своей новой командой.
«Видно, чувствовал, ему интуиция подсказывала, что когда-то он станет главным тренером нашей команды, – приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера». – А мы внимательно следили за ним. И нам интуиция подсказывала, что когда-нибудь он точно станет главным тренером нашей команды».
Напомним, в среду «Шахтер» объявил о подписании двухлетнего контракта с 57-летним тренером.
В завершившемся сезоне он возглавлял «Виторию Гимараэш», с которой занял пятое место в чемпионате Португалии, что позволит команде в июле начать выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
Добавим, что бывший главный тренер «Шахтера» – другой португалец – Паулу Фонсека накануне официально перешел в «Рому».
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