Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Об этом сообщает «Газета.ру».
37-летний спортсмен также объявил, что не собирается покидать американскую команду до следующего сезона.
Годовой оклад игрока «Гэлакси» составит 7,2 миллиона долларов США.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович забил 11 мячей в 12 матчах за «Лос-Анджелес».
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