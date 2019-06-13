Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее позором В эти минуты в Мосгорсуде рассматривают апелляцию по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Когда слово дали осужденным, Мамаев назвал все происходящее позором. Также он отметил, что ничего не хочет просить, поскольку уже просит восемь месяцев и ничего не меняется.

«На тысячу процентов и сегодня ничего не изменится,» - резюмировал футболист.

Александр Кокорин в своей речи попросил справедливости, а также выразил надежду, что суд разберется во всем, основываясь на Уголовном кодексе.

Когда дело дошло до прокурора, тот попросил оставить приговор без изменений, перечислив все провинности фигурантов.