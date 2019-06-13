Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее позором

Когда слово дали осужденным, Мамаев назвал все происходящее позором. Также он отметил, что ничего не хочет просить, поскольку уже просит восемь месяцев и ничего не меняется.
«На тысячу процентов и сегодня ничего не изменится,» - резюмировал футболист.
Александр Кокорин в своей речи попросил справедливости, а также выразил надежду, что суд разберется во всем, основываясь на Уголовном кодексе.
Когда дело дошло до прокурора, тот попросил оставить приговор без изменений, перечислив все провинности фигурантов.
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