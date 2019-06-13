Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».

Эту информацию ранее подтвердило руководство мадридского клуба.

По данным Mundo Deportivo, переход 28-летнего игрока официально состоится 14 июля - в национальный день Франции. «Барселона» заплатит за Гризманна 120 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Антуан провел за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач.

В 2018 году в России Гризманн стал чемпионом мира.