Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля

Эту информацию ранее подтвердило руководство мадридского клуба.
По данным Mundo Deportivo, переход 28-летнего игрока официально состоится 14 июля - в национальный день Франции. «Барселона» заплатит за Гризманна 120 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 Антуан провел за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач.
В 2018 году в России Гризманн стал чемпионом мира.
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