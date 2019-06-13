Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Зеленые» удивляют, «Краснодар» теряет. Все, что нужно знать об отборе Евро-2020 Сборные Ирландии и Северной Ирландии одержали уже 7 побед на двоих (при одной ничьей) и сенсационно лидируют в своих отборочных группах. А вот «Краснодару» отборочные матчи ЧМ-2020 принесли печальную весть – тяжелую травму в Испании получил шведский полузащитник «быков» Виктор Классон.

Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешь Станислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывут Мы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.

Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказывать Прославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Адвокат: Сегодня Мамаева могут отпустить на свободу (эксклюзив) Второй вариант развития событий: его отправят в колонию.