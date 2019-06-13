Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб - Советский спорт
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13 июня 2019 13:28ФутболБезъязычный Алексей

Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб

Артем Дзюба выложил в своем инстаграме репортаж о рыбалке, на которую отправился большой компанией после возвращения из сборной России.

Форвард «Зенита» в течение нескольких часов выкладывал видео о рыбалке в «сториз». По словам капитана сборной России, его личный улов составил шесть рыб. Напомним, что контракт Дзюбы с питерским клубом истекает в следующем году, и нынешнем летом он с высокой вероятностью отправится в АПЛ. Не исключено, именно на рыбалке зенитовец и обдумывал различные варианты продолжения карьеры. А заодно - расслаблялся после самого успешного сезона в своей карьере.

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