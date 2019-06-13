Сын Слуцкого призвал россиян уезжать из страны

Сын бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого призвал россиян покидать страну.
«(Нафиг) эту страну! Чуваки, по возможности, как можно скорее ********* (уезжайте) отсюда», - написал Дмитрий Слуцкий в своем инстаграме.
Напомним, что Леонид Слуцкий не работает в России с 2017 года. На данный момент российский специалист тренирует голландский «Витесс».
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