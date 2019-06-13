Сын Слуцкого призвал россиян уезжать из страны - Советский спорт
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13 июня 2019 13:37ФутболСметанникова Дарья

Сын Слуцкого призвал россиян уезжать из страны

14-летний сын главного тренера «Витесса» Дмитрий Слуцкий отреагировал на задержания протестующих на митинге.

Сын бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого призвал россиян покидать страну.

«(Нафиг) эту страну! Чуваки, по возможности, как можно скорее ********* (уезжайте) отсюда», - написал Дмитрий Слуцкий в своем инстаграме.

Напомним, что Леонид Слуцкий не работает в России с 2017 года. На данный момент российский специалист тренирует голландский «Витесс».

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