«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов

«Оренбург» на официальном сайте объявил об уходе группы футболистов.
Дмитрий Андреев завершил карьеру, Евгений Фролов и Андрей Козлов ищут другие варианты продолжения карьеры.
В связи с истечением срока контрактов «Оренбург» покинули Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев и Григорий Чиркин.
«Оренбург» от всей души благодарит футболистов за проделанную работу. Спасибо Вам за все и желаем успешного продолжения карьеры!», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Ойеволе продолжит карьеру в «Тамбове», а «Чиркин» - в курском «Авангарде».
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