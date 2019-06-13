«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов - Советский спорт
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13 июня 2019 14:15ФутболСметанникова Дарья

«Оренбург» объявил об уходе шести футболистов

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбург» на официальном сайте объявил об уходе группы футболистов.

Дмитрий Андреев завершил карьеру, Евгений Фролов и Андрей Козлов ищут другие варианты продолжения карьеры.

В связи с истечением срока контрактов «Оренбург» покинули Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев и Григорий Чиркин.

«Оренбург» от всей души благодарит футболистов за проделанную работу. Спасибо Вам за все и желаем успешного продолжения карьеры!», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ойеволе продолжит карьеру в «Тамбове», а «Чиркин» - в курском «Авангарде».

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