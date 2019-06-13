Икер Касильяс: Позвольте мне самому объявить о завершении карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс попросил не заявлять о завершении его карьеры раньше времени.
«Я закончу карьеру, когда придет время. Пожалуйста, позвольте мне самому объявить об этом решении. Сейчас мне нужен только покой. Вчера меня проверял доктор и все идет хорошо», - написал Касильяс в твиттере.
Касильяс – чемпион Европы и мира в составе сборной Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». 38-летний испанец с 2015 года выступает в «Порту».
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