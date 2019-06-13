Адвокат: Кокорин помогает больным детям - Советский спорт
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13 июня 2019 15:23ФутболГригорьевская Юлия

Адвокат: Кокорин помогает больным детям

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова на заседании по апелляции по делу футболистов сказала следующее:

- Я бы хотела остановиться на принципе гуманности и характеристике Саши. По общению с ним, по тому, что пишут в СМИ, я делаю вывод: он командный игрок. Он тратит время на больных детей, помогает им деньгами, оборудованием, покупал квартиру больным детям. Это скромный парень, талантливый, с 8 лет воспитывался в спортивном интернате. Тренеры его хорошо характеризуют. Наши подзащитные добровольно явились в полицию, что не было отражено в приговоре. Прокурор просил 18 месяцев лишения свободы. Не знаю, чем руководствовался суд. Мы знаем практику по этим делам и предполагаем, что при других других потерпевших никого под стражу бы не взяли.

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