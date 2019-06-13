Адвокат: У Пака не было шишек, к голове он даже не прикоснулся 

- Не понятно, почему суд вопреки показаниям 14 человек отдал предпочтение словам Соловчука. Нам было отказано в возбуждении уголовного дела по факту ударов Соловчука. Почему суд так избирателен? Одно дело заводит, а другое нет.
Что касается хулиганских действий, есть только то, что он положил больную ногу на стол. Это признаки мелкого хулиганства и административное нарушение. Что касается удара Пака стулом, судмедэксперт указывает, что повреждения головы могли быть, но ударом сбоку, а Пак говорил об ударе сверху вниз. И потом Пак ни разу не прикоснулся к голове, у него не было шишек. На его голове не было следов удара, и он отказался от экспертизы. Он опасался изобличения отсутствия черепно-мозговой травмы.
В тексте приговора сказано, что Пак сделал замечание, что и спровоцировало конфликт. При этом 11 свидетелей подтвердили факт оскорбления Паком ребят.
Относительно наказания Саши: он 16 марта прошлого года перенес операцию на колене и проходил тяжкий реабилитационный период – ежедневные тренировки, применение сильнейших препаратов. И в это время он был задержан. Психолог «Зенита» связывает его действия с переживаниями за то, вернется ли он к профессиональной деятельности или нет. Наше ходатайство о состоянии аффекта не приняли. У Саши атрофируется мышечная область вокруг колена и это приведет к инвалидности. Мы можем лишиться спортсмена, который стал чемпионом России в этом году? - сказал Ромашов.
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