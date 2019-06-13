Александр Кокорин: Дайте шанс исправиться перед обществом

- Много всего интересного происходило, хотелось бы по-человечески попросить дать нам возможность вернуться в спорт, поправить здоровье. Дайте шанс исправиться перед обществом, а не уезжать непонятно куда. Мы не меняли свои показания, явились сами, помогали следствию. Все есть на видео, но нас все равно обвиняют. По Соловчуку я знаю, как все происходило и он сам рассказывает это, если вдруг я ошибся. А у нас сто человек это разбирают. Хотелось бы гуманности, соизмеримости и выйти.
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