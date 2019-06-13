Павел Мамаев: На свободе мы принесем больше пользы, чем в лагере - Советский спорт
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13 июня 2019 15:50ФутболГригорьевская Юлия

Павел Мамаев: На свободе мы принесем больше пользы, чем в лагере

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев выступил на заседании по апелляции, которое проходит сегодня, 13 июня, в Мосгорсуде.

- Радость на душе, что процесс заканчивается. Все устали от этого. Все устали просить. Должна быть логика. Год по пересчету в СИЗО - более чем достаточно. Вы не представляете, сколько нам писем пришло в СИЗО. Люди говорят, что всему есть предел. Я не жалуюсь, что мы в СИЗО, сами к этому пришли. Что касается поездки в лагерь: мы больше пользы можем принести, находясь на свободе. Обычная мужская драка перечеркнула все, что мы делали. Спасибо людям, которые писали. В 95 процентов случаев нас поддерживали. Хочется домой, сегодня пришла жена, но с детьми сюда нельзя. Нам надо воспитывать детей, - сказал Павел Мамаев.

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