Павел Мамаев: На свободе мы принесем больше пользы, чем в лагере

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная? Юрий Цыбанев – о том, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Борис Игнатьев: Расстроило одно – Головин опять не забил Бывший главный тренер сборной России, при котором наша команда в 1997 году сыграла с киприотами вничью, поделился впечатлениями от субботнего матча с этим соперником в Нижнем Новгороде.

Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывут Мы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.

«Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, в его составе двое россиян Владимир Тарасенко и Иван Барбашев впервые выиграли главный приз НХЛ. Их команда также завоевала его впервые в истории.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

Кубок взял тот, кто играл в хоккей. Не лучше в хоккей – а просто в хоккей! На месте работодателей Брюса Кассиди я бы не принимал никаких объяснений. Нечего объяснять, когда все настолько очевидно. А вот мне объясниться придется.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м веке Малкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных жен Главный тренер сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.