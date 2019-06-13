Давид Трезеге: Мбаппе – будущее сборной Франции и мирового футбола

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге прокомментировал успехи Мбаппе.
«Он – игрок исключительного уровня. Ему 20 лет, а он уже проявил себя во всей красе, забил 100 мячей. Это невероятная цифра. Думаю, что он — будущее сборной Франции и мирового футбола. Это сформировавшийся спортсмен, у которого есть все, чтобы стать еще сильнее», - цитирует Трезеге RT.
Ранее стало известно, что Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
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