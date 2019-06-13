Давид Трезеге: Мбаппе – будущее сборной Франции и мирового футбола Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе в выходные забил 100-й гол в своей карьере в ворота Андорры (4:0) в отборе на Евро-2020.

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге прокомментировал успехи Мбаппе.

«Он – игрок исключительного уровня. Ему 20 лет, а он уже проявил себя во всей красе, забил 100 мячей. Это невероятная цифра. Думаю, что он — будущее сборной Франции и мирового футбола. Это сформировавшийся спортсмен, у которого есть все, чтобы стать еще сильнее», - цитирует Трезеге RT.

Ранее стало известно, что Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.