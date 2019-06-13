Юрий Семин: Кокорин и Мамаев максимум заслуживают 15 суток

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал наказание футболистов «Зенита» и «Краснодара», которые получили реальные сроки за две драки в центре Москвы.
«Это только два человека. Мое отношение к этой ситуации, то максимум, чего они заслуживают, – 15 суток.
А те люди, которые пострадали от Мамаева и Кокорина? Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...», - приводит слова Семина «Аргументы и факты».
Футболисты будут отбывать срок в колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Александр Кокорин должны отбыть 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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