Сергей Игнашевич: А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники - Советский спорт
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13 июня 2019 18:10ФутболМощенко Захар

Сергей Игнашевич: А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники

Новый главный тренер черно-белых дал пресс-конференцию по поводу своего назначения.

– Вы прекрасно знаете торпедовский стадион и его окрестности. И это одна из немногих московских арен, которая пока еще сохранилась в первозданном виде. Какое место на стадионе или около него для вас самое дорогое?
– Спасибо за классный вопрос! Мне здесь знакомо абсолютно все. Но на поле торпедовского стадиона я в качестве игрока клуба так ни разу и не сыграл. Я уходил в тот момент, когда школа распалась. Но все мне очень близко и дорого. Знакома бровка, на которой мы детьми мячи футболистам подавали, знакомы трибуны, особенно Западная, хотя мы сидели и там, и сям. Очень хорошо помню маршрут от метро «Автозаводская» до стадиона. Если среди вас найдется желающий поочередно вспоминать достопримечательности, которые встречаются на этом пути, я его точно обыграю! Вот, например, с этой стороны можно было подняться в горку по короткому пути, через дырку в заборе. А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники.

Первый свой матч, который я посмотрел с трибуны, был именно на «Торпедо». Мы тогда с отцом сидели на Восточной трибуне, по-моему, в шестом секторе. «Торпедо» тогда проиграло «Динамо» 0:2, а Игорь Колыванов чуть ли не оба мяча забил.

– Кстати об Игоре Колыванове. Ведь именно он в качестве главного тренера сейчас вывел «Торпедо» в ФНЛ. Не считаете такую ситуацию щекотливой для нового наставника команды?
– Хочу сказать большое спасибо Игорю Владимировичу за ту работу, которую он в этом клубе проделал. В последних матчах сезона видел такие эпизоды: команда забивала голы и подбегала к скамейке, чтобы отпраздновать их вместе с главным тренером. Это говорит о хорошей атмосфере в команде. Что касается сравнений и давления, я совершенно по этому поводу не переживаю. Давление это та часть футбола, которая тебя мотивирует, помогает расти как футболисту, так и тренеру. Если ты не справляешься с давлением, значит, ты не способен работать, не способен играть или тренировать на высоком уровне.

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