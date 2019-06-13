Сергей Игнашевич: А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники

– Вы прекрасно знаете торпедовский стадион и его окрестности. И это одна из немногих московских арен, которая пока еще сохранилась в первозданном виде. Какое место на стадионе или около него для вас самое дорогое?

– Спасибо за классный вопрос! Мне здесь знакомо абсолютно все. Но на поле торпедовского стадиона я в качестве игрока клуба так ни разу и не сыграл. Я уходил в тот момент, когда школа распалась. Но все мне очень близко и дорого. Знакома бровка, на которой мы детьми мячи футболистам подавали, знакомы трибуны, особенно Западная, хотя мы сидели и там, и сям. Очень хорошо помню маршрут от метро «Автозаводская» до стадиона. Если среди вас найдется желающий поочередно вспоминать достопримечательности, которые встречаются на этом пути, я его точно обыграю! Вот, например, с этой стороны можно было подняться в горку по короткому пути, через дырку в заборе. А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники.

Первый свой матч, который я посмотрел с трибуны, был именно на «Торпедо». Мы тогда с отцом сидели на Восточной трибуне, по-моему, в шестом секторе. «Торпедо» тогда проиграло «Динамо» – 0:2, а Игорь Колыванов чуть ли не оба мяча забил.