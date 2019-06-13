Источник: Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» еще на один сезон Полузащитник стал игроком самарской команды в январе 2019 года на правах свободного агента.

Полузащитник Александр Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» сроком на один сезон. Об этом сообщает Sport24.ru.

В минувшем сезоне 34-летний футболист провел 21 матч, в которых сделал четыре голевые передачи. В самарскую команду Самедов перешел после окончания контракта со «Спартаком».

Напомним, что «Крылья Советов» сохранили прописку в российской премьер-лиге, победив в стыковых матчах «Нижний Новгород».