Источник: Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» еще на один сезон

Полузащитник Александр Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» сроком на один сезон. Об этом сообщает Sport24.ru.
В минувшем сезоне 34-летний футболист провел 21 матч, в которых сделал четыре голевые передачи. В самарскую команду Самедов перешел после окончания контракта со «Спартаком».
Напомним, что «Крылья Советов» сохранили прописку в российской премьер-лиге, победив в стыковых матчах «Нижний Новгород».
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