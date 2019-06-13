Спортивный директор «Ювентуса» отправился в Лондон для переговоров по Погба - Советский спорт
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13 июня 2019 19:36ФутболСметанникова Дарья

Спортивный директор «Ювентуса» отправился в Лондон для переговоров по Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в ближайшее время станет игроком «Ювентуса».

По информации Sky Sport Italia, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прилетел в Лондон, чтобы обсудить с агентами Поля Погба переход в туринский клуб.

Сообщается, что переговоры находятся на ранней стадии. Стороны сейчас обсуждают вариант, при котором в трансфере будет задействован защитник «Ювентуса» Жоау Канселу.

26-летний Погба уже играл в «Ювентусе», откуда перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за 105 млн евро. В минувшем сезоне француз провел 47 матчей за английский клуб, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

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