ЦСКА практически договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича Хорватский футболист выступает за армейцев на правах аренды.

Московский ЦСКА близок к подписанию полноценного контракта с полузащитником «Эвертона» Николой Влашичем.

Как сообщает «Чемпионат», российский клуб практически договорился о его трансфере с руководством англичан.

Отмечается, что о переходе игрока клуб объявит после завершения чемпионата Европы U21, где он выступает за сборную Хорватии.

В минувшем сезоне Влашич отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что он получил предложение от турецкого «Бешикташа» и дал согласие на трансфер.