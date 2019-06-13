ЦСКА практически договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича

Московский ЦСКА близок к подписанию полноценного контракта с полузащитником «Эвертона» Николой Влашичем.
Как сообщает «Чемпионат», российский клуб практически договорился о его трансфере с руководством англичан.
Отмечается, что о переходе игрока клуб объявит после завершения чемпионата Европы U21, где он выступает за сборную Хорватии.
В минувшем сезоне Влашич отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что он получил предложение от турецкого «Бешикташа» и дал согласие на трансфер.
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