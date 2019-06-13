Защитник «Шинника» Самошников подписал контракт с «Торпедо» - Советский спорт
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13 июня 2019 20:41ФутболГичунцев Артур

Защитник «Шинника» Самошников подписал контракт с «Торпедо»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Илья Самошников стал игроком московского «Торпедо». Сегодня, 13 июня, 21-летний футболист подписал соглашение сроком на один год.

«Торпедо» – клуб с великой историей и потрясающими болельщиками. Могу признаться честно, что никогда не испытывал такого прессинга от трибун, как в матчах против черно-белых.

Не завидую нашим соперникам, потому что на Восточной улице их ждет очень жаркий прием. Кроме того, хотел бы отметить газон стадиона, который опять-таки назвал бы лучшим в моей карьере», – заявил новичок клубной пресс-службе.

Отметим, что Самошников стал игроком «Торпедо» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне он отыграл за «Шинник» 15 матчей.

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