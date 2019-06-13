«Рубин» объявил об уходе трех специалистов - Советский спорт
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13 июня 2019 20:59ФутболГичунцев Артур

«Рубин» объявил об уходе трех специалистов

Ранее должность наставника покинул Курбан Бердыев.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», сегодня, 13 июня, казанский клуб покинули три специалиста Александр Мацюра, Якуб Уразсахатов, а также Владимир Кулаев.

Напомним, Уразсахатов посвятил «Рубину» 14 лет, Мацюра работал с командой 10 лет, а Кулаев – три года. Все они ушли из команды после расторжения контрактов.

Отметим, что место Бердыева занял бывший защитник казанцев Роман Шаронов.

В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в таблице РПЛ.

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