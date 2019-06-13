Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался после подписания контракта с мадридским «Реалом».
«С нетерпением жду момента, когда смогу надеть футболку «Реала».
Я с большим удовольствием буду защищать честь этого клуба. Скажу больше: я с детства мечтал играть в «Реале», – цитирует Азара goal.com.
По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро.
Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский «Челси». В минувшем сезон он помог «синим» выиграть Лигу Европы.
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