Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале» - Советский спорт
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13 июня 2019 21:37ФутболГичунцев Артур

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Сегодня, 13 июня, хавбек был представлен в качестве игрока «сливочных».

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался после подписания контракта с мадридским «Реалом».

«С нетерпением жду момента, когда смогу надеть футболку «Реала».

Я с большим удовольствием буду защищать честь этого клуба. Скажу больше: я с детства мечтал играть в «Реале», – цитирует Азара goal.com.

По информации СМИ, трансфер 27-летнего футболиста обошелся испанскому клубу в 100 млн евро.

Напомним, Азар с 2012 года выступал за лондонский «Челси». В минувшем сезон он помог «синим» выиграть Лигу Европы.

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