Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер

Новичок мадридского «Реала» Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.
«Я связывался с Модричем, и спросил его, могу ли я получить десятый номер, но он отказался.
Мы много шутили по этому поводу. Я думаю, что номер не так важен, я просто хочу играть», – сказал полузащитник.
Добавим, что хорватский хавбек Лука Модрич, который в прошлом году выиграл «Золотой мяч», выступает за «Реал» с 2012 года.
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