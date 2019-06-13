Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер Сегодня, 13 июня, хавбек был представлен в качестве игрока «сливочных».

Новичок мадридского «Реала» Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.

«Я связывался с Модричем, и спросил его, могу ли я получить десятый номер, но он отказался.

Мы много шутили по этому поводу. Я думаю, что номер не так важен, я просто хочу играть», – сказал полузащитник.

Добавим, что хорватский хавбек Лука Модрич, который в прошлом году выиграл «Золотой мяч», выступает за «Реал» с 2012 года.