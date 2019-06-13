Источник: «Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона» Ранее сообщалось, что команду покинет форвард Зе Луиш.

Московский «Спартак» продолжает работу по усилению состава в летнее межсезонье.

Российский клуб может приобрести полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера. Об этом сообщил аргентинский журналист Луис Фрегосси.

Согласно источнику, красно-белые перебили предложение «Боки Хуниорс», заявив о желании выложить за игрока 20 млн евро. Теперь его будущее остается под вопросом.

Напомним, 20-летний полузащитник стал игроком «Брайтона» в январе 2019 года. Клуб выкупил его у «Аргентинос Хуниорс» за 8 млн евро. Он провел минувший сезон в этой команде на правах аренды.

В минувшем сезоне на его счету пять голов и одна голевая передача в 23 матчах.