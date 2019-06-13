Источник: «Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Московский «Спартак» продолжает работу по усилению состава в летнее межсезонье.
Российский клуб может приобрести полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера. Об этом сообщил аргентинский журналист Луис Фрегосси.
Согласно источнику, красно-белые перебили предложение «Боки Хуниорс», заявив о желании выложить за игрока 20 млн евро. Теперь его будущее остается под вопросом.
Напомним, 20-летний полузащитник стал игроком «Брайтона» в январе 2019 года. Клуб выкупил его у «Аргентинос Хуниорс» за 8 млн евро. Он провел минувший сезон в этой команде на правах аренды.
В минувшем сезоне на его счету пять голов и одна голевая передача в 23 матчах.
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