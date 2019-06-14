СМИ: Вальверде дал согласие на продажу Ракитича

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде согласился продать полузащитника сборной Хорватии Ивана Ракитича.
Согласно источнику, специалист встретился со спортивным директором клуба Хосе Сегурой, который уговорил его отпустить игрока в случае выгодного предложения.
Отмечается, что сам 31-летний футболист не хочет уходить из команды. Он надеется договориться с клубом о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что Ракитич получил предложения от «Манчестер Юнайтед», а также миланского «Интера».
В минувшем сезоне полузащитник провел 51 матч, забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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