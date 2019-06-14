Шаронов провел первую тренировку в «Рубине»

Игроки «Рубина» вышли из отпуска и провели первую тренировку на клубной базе под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Шаронова, сообщает официальный сайт клуба.
В занятии приняли участие:
вратари Иван Коновалов, Юрий Дюпин, Алексей Городовой, Давид Волк, Андрей Голубев (на просмотре);
защитники: Владимир Гранат, Данил Степанов, Раиль Абдуллин, Степан Останин, Максим Ширяев (на просмотре);
полузащитники: Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Владислав Пантелеев, Вячеслав Подберезкин, Роман Акбашев, Евгений Башкиров, Камиль Закиров, Максим Седов, Никита Макаров;
нападающие: Артур Сагитов, Михаил Яковлев, Мераби Уридия (на просмотре).
Отметим, что защитнику Егору Сорокину, участвовавшему в сборе национальной команды России предоставлен отдых. Он присоединится к «Рубину» на втором сборе. Также в расположении сборной Хорватии остается защитник Филип Уремович.
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