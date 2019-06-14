Рабьо готов остаться в «ПСЖ» в случае уходе Энрике - Советский спорт
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14 июня 2019 06:51ФутболЛипкин Антон

Рабьо готов остаться в «ПСЖ» в случае уходе Энрике

Контракт полузащитника истекает в конце месяца.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо может остаться в клубе, сообщает ESPN.

В ближайшее время у чемпионов Франции может смениться спортивный директор. На место португальца Антеру Энрике, с которым у Рабьо не сложились отношения, придет бразилец Леонардо. В этом случае игрок готов начать переговоры о новом контракте.

Напомним, 30 июня Рабьо может стать свободным агентом и перейти в любой клуб бесплатно. Из-за отказа продлевать контракт полузащитник не играл во второй половине завершившегося сезона.

Ранее сообщалось, что игрок продолжит карьеру в «Барселоне», но в последнее время главным претендентом на него считается «Манчестер Юнайтед».

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