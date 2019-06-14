Гендиректор «Крыльев Советов»: Комбаров? Это слухи Защитник «Спартака» может перейти в аренду в «Крылья Советов».

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию о возможном переходе в команду на правах аренды защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.

«Это слухи. У нас еще нет полного понимания селекции», – приводит слова Шашкова «Спорт день за днем».

Напомним, у 32-летнего Комбарова контракт со «Спартаком» действует до июня 2020 года. При этом в прошлом сезоне он перестал стабильно попадать в стартовый состав команды. Весной он выходил на поле только в трех матчах.

Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. Среди действующих игроков красно-белых на его счету больше всех матчей за клуб (274).