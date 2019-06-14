Гендиректор «Крыльев Советов»: Комбаров? Это слухи

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию о возможном переходе в команду на правах аренды защитника «Спартака» Дмитрия Комбарова.
«Это слухи. У нас еще нет полного понимания селекции», – приводит слова Шашкова «Спорт день за днем».
Напомним, у 32-летнего Комбарова контракт со «Спартаком» действует до июня 2020 года. При этом в прошлом сезоне он перестал стабильно попадать в стартовый состав команды. Весной он выходил на поле только в трех матчах.
Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. Среди действующих игроков красно-белых на его счету больше всех матчей за клуб (274).
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