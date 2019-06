«Саутгемптон» объявил о переходе Дженепо

Полузащитник «Стандарда» Мусса Дженепо продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщает официальный сайт английского клуба. Контракт 20-летнего малийца рассчитан на четыре года.

