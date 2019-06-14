«Саутгемптон» объявил о переходе Дженепо 20-летний малиец выступал за «Стандард».

Полузащитник «Стандарда» Мусса Дженепо продолжит карьеру в «Саутгемптоне», сообщает официальный сайт английского клуба. Контракт 20-летнего малийца рассчитан на четыре года.

Дженепо, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника, провел два с половиной сезона в «Стандарде». За это время он сыграл в 61 матче, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. В сезоне-2017/2018 вместе с клубом он стал обладателем Кубка Бельгии.

«Мы остались под впечатлением от того, как как Мусса адаптировался в европейском футболе, и от того, как влиял на игру команды, – прокомментировал подписание контракта главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль. – Мы проявляли интерес к нему с января и рады его подписанию».

Отметим, что Дженепо стал первым новичком «Саутгемптона» в межсезонье.