Клубы РПЛ выступили против реформ УЕФА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июня 2019 11:05Футбол

Клубы РПЛ выступили против реформ УЕФА

Клубы РПЛ обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года

В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в РПЛ.

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступили против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.

12/06 19:00Хоккей
Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
12/06 15:45Хоккей
Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м векеМалкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил.
13/06 20:15Футбол
«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова»Вокруг красно-белых сейчас много трансферных слухов, связанных с Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Гилерме, Зе Луишем, Эсекиэлем Понсе… А мы решили рассказать о румынском плеймейкере Янисе Хаджи, сыне «карпатского Марадоны», за которого «Спартак» якобы готов заплатить 8,5 млн евро клубу «Вииторул».
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
12/06 21:30Футбол
Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
13/06 19:00Футбол
«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колониюАдвокаты рассказали, что в ближайшие две недели все фигуранты громкого дела с участием футболистов отправятся по этапам.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
11:05 Футбол Клубы РПЛ выступили против реформ УЕФА
11:04 Футбол «Саутгемптон» объявил о переходе Дженепо
09:51 Футбол Гендиректор «Крыльев Советов»: Комбаров? Это слухи
09:23 Футбол Мак Аллистер, на которого претендует «Спартак», хочет перейти в «Бока Хуниорс»
09:13 Баскетбол Ленард признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф (видео)
07:43 Футбол Дмитрий Баринов: Опыт в сборной очень поможет мне в дальнейшем
07:12 Футбол «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»
07:00 Футбол Станислав Черчесов: Наш чемпионат мира был лучшим в истории
06:53 Баскетбол «Торонто» вырвал победу у «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
06:51 Футбол Рабьо готов остаться в «ПСЖ» в случае уходе Энрике
06:42 Футбол Шаронов провел первую тренировку в «Рубине»
06:34 Футбол Юрий Дюпин: С детства мечтал оказаться в «Рубине»
01:52 Гандбол Тимур Дибиров: Сборная России в состоянии квалифицироваться на Олимпийские игры
01:27 Футбол «Челси» определился с новым главным тренером
01:14 Хоккей Одноклассник Соколова-младшего: Никогда не было с его стороны грубости и хамства
01:08 Футбол Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»
00:48 Хоккей Павел Буре: Тарасенко и Барбашев всю жизнь будут помнить о победе в Кубке Стэнли
00:31 Хоккей СМИ: Младший сын Соколова подозревается в убийстве матери и нападении на родного брата
00:17 Футбол Источник: Вальверде дал согласие на продажу Ракитича
23:55 Хоккей Крэйг Беруби: Я проиграл два финала Кубка Стэнли, как игрок. Зато все получилось сейчас
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика