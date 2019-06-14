Клубы РПЛ выступили против реформ УЕФА

В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.
Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в РПЛ.
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступили против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
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