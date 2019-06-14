Белорусская федерация футбола: Хотим, чтобы тренером сборной был отечественный специалист

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (БФФ) Юрий Вергейчик рассказал о том, по каким критериям подбирается новый главный тренер национальной команды, который сменит отправленного в отставку Игоря Криушенко.
«Их (кандидатов) несколько, – приводит «Прессбол» слова Вергейчика. – И процесс, понятно, еще идет. Но хотим, чтобы это снова был отечественный специалист, который надолго не отрывался от белорусского футбола. В идеале – постоянно жил в нашей стране и следил за игроками, то есть чувствовал все изнутри».
По словам Вергейчика, на заседание исполкома БФФ, которое запланировано в третьей декаде июня, будет вынесены одна или две кандидатуры.
Напомним, Криушенко был отправлен в отставку после двух домашних поражений в отборочном турнире Евро-2020 – от Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1).
Сборная Белоруссии не набрала ни одного очка и занимает четвертое место в группе C.
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