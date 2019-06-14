Марадона ушел в отставку с поста главного тренера «Дорадос»

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона покидает клуб, сообщает Yahoo News. 58-летний аргентинец работал в Мексике с сентября прошлого года.
Под его руководством «Дорадос» дважды занимал второе место – минувшей осенью в апертуре, а весной – в клаусуре. В обоих чемпионатах побеждал «Атлетико Сан Луис», который обеспечил себе выход в высший дивизион Мексики.
По словам представителя Марадоны, лучший игрок чемпионата мира 1986 года покидает клуб по медицинским причинам. В ближайшее время ему предстоят операции на плече и колене.
Напомним, в начале июня Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
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