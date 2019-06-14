Марадона ушел в отставку с поста главного тренера «Дорадос» - Советский спорт
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14 июня 2019 13:02ФутболЛипкин Антон

Марадона ушел в отставку с поста главного тренера «Дорадос»

Аргентинец привел команду к двум вторым местам – в апертуре и клаусуре.

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона покидает клуб, сообщает Yahoo News. 58-летний аргентинец работал в Мексике с сентября прошлого года.

Под его руководством «Дорадос» дважды занимал второе место – минувшей осенью в апертуре, а весной – в клаусуре. В обоих чемпионатах побеждал «Атлетико Сан Луис», который обеспечил себе выход в высший дивизион Мексики.

По словам представителя Марадоны, лучший игрок чемпионата мира 1986 года покидает клуб по медицинским причинам. В ближайшее время ему предстоят операции на плече и колене.

Напомним, в начале июня Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

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