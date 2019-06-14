РПЛ: Предлагаемая реформа еврокубков может снизить конкурентоспособность лиги

Премьер-лига выступила с заявлением в связи с проектом реформирования еврокубков с 2024 года.
«В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить ее конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам», – говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
Напомним, Ассоциация европейских клубов разработала новый формат Лиги чемпионов, по которому с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, разбитые на четыре группы. При этом команды, занявшие первые шесть мест в каждой группе, будут автоматически получать право выступить в турнире в следующем сезоне. Таким образом, каждый год в Лиге чемпионов будет только по восемь новых команд.
Позже УЕФА выступил с опровержением информации о предстоящем изменении формата Лиги чемпионов.
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