Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года

Полузащитник Роман Еременко продолжит выступать за «Ростов». Как сообщает официальный сайт клуба, 32-летний финн подписал новый контракт, рассчитанный на четыре года.
Еременко перешел в «Ростов» в январе этого года из «Спартака». В 11 матчах за команду он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, в России Еременко выступал за «Рубин» и ЦСКА. В ноябре 2016 года он был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. По окончании дисквалификации полузащитник стал выступать за «Спартак», но в зимнюю паузу в чемпионате клуб воспользовался опцией о расторжении контракта.
Вместе с ЦСКА Еременко побеждал в чемпионате России (2016), а вместе с «Рубином» – в Кубке и Суперкубке страны (2012).
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